13 января 2026, вторник, 15:10
Археологи обнаружили крупнейшее в истории «супер судно» викингов

1
  • 13.01.2026, 13:47
  • 2,316
Археологи обнаружили крупнейшее в истории «супер судно» викингов
иллюстративное фото

Открытие заставляет пересмотреть масштабы средневековой торговли в Северной Европе.

Судно, получившее название «Svælget 2» по имени пролива у Копенгагена, где оно было найдено, датируется примерно 1410 годом. Его размеры впечатляют: 28 метров в длину, 9 метров в ширину и около 6 метров в высоту — это сопоставимо с длиной двух школьных автобусов. По оценкам ученых, корабль мог перевозить до 300 тонн груза, что делает его крупнейшим торговым судном такого типа из когда-либо найденных, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По словам руководителя раскопок, археолога Музея кораблей викингов Отто Ульдума, находка стала «вехой в морской археологии». Корабль относится к типу кога, который сыграл ключевую роль в развитии торговли, позволив перевозить большие объемы соли, древесины, кирпича и продовольствия.

Анализ годичных колец показал, что судно было построено с использованием древесины из разных регионов Европы: дубовые доски происходят из Померании (современная Польша), а элементы каркаса — из Нидерландов. Это свидетельствует о развитых торговых цепочках и международном судостроительном сотрудничестве.

Корабль сохранился необычайно хорошо на глубине около 13 метров. Археологи впервые нашли почти полностью уцелевшие «высокие замки» — надстройки, служившие для защиты и размещения экипажа. Также обнаружены предметы повседневной жизни моряков: посуда, обувь, гребни и четки.

По мнению ученых, находка наглядно демонстрирует, как технологии и общество развивались параллельно в эпоху, когда морская торговля была основой экономики.

