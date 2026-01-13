закрыть
13 января 2026
The Economist: В чем секрет феноменального успеха Агаты Кристи

  13.01.2026
  • 2,630
The Economist: В чем секрет феноменального успеха Агаты Кристи

Ее популярность не ослабевает.

Спустя 50 лет после смерти известной писательницы Агаты Кристи, ее популярность не ослабевает. По данным Книги рекордов Гиннесса, она остается самым продаваемым писателем в истории, а ее романы продолжают активно экранизировать. Уже 15 января на Netflix выходит новый сериал «Семь циферблатов Агаты Кристи», пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

При жизни Кристи нередко подвергалась жесткой критике. Известные литературные обозреватели середины XX века называли ее стиль банальным, а персонажей — схематичными. Однако сегодня их имена забыты, тогда как произведения Кристи читают и смотрят по всему миру.

Один из ключей к ее успеху — необычные сыщики. Мисс Марпл, пожилая незамужняя женщина, увлеченная вязанием и садоводством, или на первый взгляд легкомысленная леди Бандл Брент, оказываются проницательнее профессиональных полицейских. Даже самый знаменитый герой Кристи, Эркюль Пуаро, далек от образа героического детектива: он педантичен, тщеславен и полагается не на силу, а на наблюдательность и психологию.

Не менее важную роль играют замкнутые пространства — деревни, загородные дома, поезда. Такие камерные миры превращают каждого персонажа в потенциального подозреваемого и создают ощущение уюта и порядка, которое восстанавливается в финале.

Главным же талантом Кристи был сюжет. Ее детективные развязки поражают неожиданностью, но кажутся логичными задним числом. За десятилетия упорного труда она довела это мастерство до совершенства — и именно в этом, по мнению критиков, и кроется секрет ее феноменального успеха.

