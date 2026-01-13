закрыть
13 января 2026, вторник, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Лукашенко усилился тремор, когда он заговорил о судьбе Мадуро

15
  • 13.01.2026, 21:03
  • 11,006
У Лукашенко усилился тремор, когда он заговорил о судьбе Мадуро

Диктатор боится повторить судьбу своего друга.

Пропагандисты выложили видео с приема диктатора Александра Лукашенко в честь старого Нового года.

Во время своего выступления Лукашенко заговорил об «ошалевшем мире» и судьбе диктаторов — и именно в этот момент его охватил тремор, который он едва смог скрыть.

Напомним, американские военные 3 января захватили узурпатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения по четырем статьям.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин