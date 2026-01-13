У Лукашенко усилился тремор, когда он заговорил о судьбе Мадуро

У Лукашенко усилился тремор, когда он заговорил о судьбе Мадуро15
- 13.01.2026, 21:03
Диктатор боится повторить судьбу своего друга.
Пропагандисты выложили видео с приема диктатора Александра Лукашенко в честь старого Нового года.
Во время своего выступления Лукашенко заговорил об «ошалевшем мире» и судьбе диктаторов — и именно в этот момент его охватил тремор, который он едва смог скрыть.
Напомним, американские военные 3 января захватили узурпатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения по четырем статьям.