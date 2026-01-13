У Лукашенко усилился тремор, когда он заговорил о судьбе Мадуро 15 13.01.2026, 21:03

Диктатор боится повторить судьбу своего друга.

Пропагандисты выложили видео с приема диктатора Александра Лукашенко в честь старого Нового года.

Во время своего выступления Лукашенко заговорил об «ошалевшем мире» и судьбе диктаторов — и именно в этот момент его охватил тремор, который он едва смог скрыть.

Напомним, американские военные 3 января захватили узурпатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения по четырем статьям.

