16 января 2026, пятница
Китай прекратил покупать в России электричество

  • 16.01.2026, 10:59
Импорт полностью остановлен.

Китай полностью остановил импорт электроэнергии из России с начала 2026 года и не закупает даже предусмотренный «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники. По их словам, в текущем году экспорт электроэнергии в страну вряд ли возобновится, поскольку экспортная цена поставки с января превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае. Это сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

«Интер РАО» экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт на поставку был заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году. Он действует до 2037 года. Предполагалось, что за весь период в Китай будет поставлено около 100 млрд кВт/ч, или около 4 млрд кВт/ч в год. Формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, неизвестна. Она может быть привязана к одноставочной цене (мощность плюс электроэнергия), складывающейся на Дальнем Востоке, а также должна учитывать тариф магистральных сетей на транспорт электроэнергии до трансграничной ЛЭП Амурская—Хэйхэ и маржу «Интер РАО». Далее китайские импортеры продают электроэнергию своим потребителям уже по розничной цене.

Цена на электроэнергию в Китае остается практически неизменной и составляет на данный момент около 350 юаней за 1 МВт/ч (около 3,9 тыс. руб. за 1 МВт/ч). При этом на Дальнем Востоке одноставочная цена на электроэнергию может составить по итогам января около 4,3 тыс. руб. за 1 МВт/ч, что на 42% больше, чем в начале прошлого года.

В «Интер РАО» заявили, что экспортный контракт с Китаем продолжает действовать и расторгать его Москва не собирается. «Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном взаимодействии, также не высказывает заинтересованность в расторжении контракта», — отметили в компании. Там также добавили, что в энергосистеме Дальнего Востока опережающими темпами растет электропотребление и ощущается дефицит генерации, что и привело к снижению экспортных возможностей.

В Минэнерго заявили, что экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. По словам Сергея Роженко из Kept, установленная мощность энергосистемы Китая примерно в 100 раз превосходит российскую на Дальнем Востоке, поэтому объемы поставок оставались небольшими по сравнению с внутренним производством КНР. «С точки зрения баланса китайская энергосистема данные объемы может заместить», — заключил аналитик.

