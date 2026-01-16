Нобелевский комитет отреагировал на передачу премии мира Трампу

Нобелевский комитет отреагировал на передачу премии мира Трампу6
- 16.01.2026, 11:59
Появилось официальное сообщение.
В Норвегии объяснили, что несмотря на физическую передачу золотой медали, статус лауреата не может быть делегирован другому лицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.
Что предшествовало
Сегодня стало известно, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира в 2025 году Мария Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевскую премию.
Таким образом она хотела отметить его понимание ситуации в Венесуэле.
Реакция Нобелевского комитета
В Комитете отметили, что правила премии являются непоколебимыми и не предусматривают смены владельца титула:
«Нобелевскую премию нельзя аннулировать, разделить или передать другим лицам. После объявления решение становится действующим навсегда», - говорится в сообщении.
President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO— The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026
Нобелевский фонд пояснил, что ни завещание Альфреда Нобеля, ни устав организации не предусматривают возможности отзыва или передачи премии.
Решение комитетов в Осло и Стокгольме являются окончательными, и за всю историю существования награды ни один комитет никогда не рассматривал вопрос о смене лауреата.