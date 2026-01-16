Нобелевский комитет отреагировал на передачу премии мира Трампу 6 16.01.2026, 11:59

Появилось официальное сообщение.

В Норвегии объяснили, что несмотря на физическую передачу золотой медали, статус лауреата не может быть делегирован другому лицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира в 2025 году Мария Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевскую премию.

Таким образом она хотела отметить его понимание ситуации в Венесуэле.

Реакция Нобелевского комитета

В Комитете отметили, что правила премии являются непоколебимыми и не предусматривают смены владельца титула:

«Нобелевскую премию нельзя аннулировать, разделить или передать другим лицам. После объявления решение становится действующим навсегда», - говорится в сообщении.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Нобелевский фонд пояснил, что ни завещание Альфреда Нобеля, ни устав организации не предусматривают возможности отзыва или передачи премии.

Решение комитетов в Осло и Стокгольме являются окончательными, и за всю историю существования награды ни один комитет никогда не рассматривал вопрос о смене лауреата.

