16 января 2026, пятница
Нобелевский комитет отреагировал на передачу премии мира Трампу

  • 16.01.2026, 11:59
Нобелевский комитет отреагировал на передачу премии мира Трампу
Мария Мачадо

Появилось официальное сообщение.

В Норвегии объяснили, что несмотря на физическую передачу золотой медали, статус лауреата не может быть делегирован другому лицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира в 2025 году Мария Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевскую премию.

Таким образом она хотела отметить его понимание ситуации в Венесуэле.

Реакция Нобелевского комитета

В Комитете отметили, что правила премии являются непоколебимыми и не предусматривают смены владельца титула:

«Нобелевскую премию нельзя аннулировать, разделить или передать другим лицам. После объявления решение становится действующим навсегда», - говорится в сообщении.

Нобелевский фонд пояснил, что ни завещание Альфреда Нобеля, ни устав организации не предусматривают возможности отзыва или передачи премии.

Решение комитетов в Осло и Стокгольме являются окончательными, и за всю историю существования награды ни один комитет никогда не рассматривал вопрос о смене лауреата.

