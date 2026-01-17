В Беларуси закрывают Национальный художественный музей

В Беларуси закрывают Национальный художественный музей1
Часть картин перевезут.
Во второй половине 2026 года главный корпус Национального художественного музея планируют закрыть на реконструкцию. Некоторые картины временно переедут в другие заведения, а некоторые не покажут до открытия.
Об этом сообщила гендиректор музея Ирина Матяс в программе на государственном канале ОНТ. По ее словам, точная дата будет зависеть от оформления проекта, документов, но предварительно закрытие галерей учреждения для осмотра состоится в июне.
«Мы будем анонсировать еще это, будем, конечно же, устраивать прощание с работами, выставленными в музее, – сказала она. – Я предлагаю действительно сейчас посетителям до июня, пока есть возможность, приходить и наслаждаться».
Планируется, что реконструкция продолжится до конца 2027 года. Некоторые произведения временно «переедут» в другие музеи, включая региональные.
«Не все работы будут скрыты, часть работ переедет в пристройку, что-то будем показывать на выставках. Но, конечно, большая часть классических произведений русского искусства уйдет со сцены на временный отдых», – отметила Матяс.
Напомним, в апреле в Национальный художественный привезут одну из самых известных картин Марка Шагала «Прогулка».