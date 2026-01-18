Самый легендарный Ferrari продали на аукционе за $38,5 миллиона 1 18.01.2026, 12:26

Редкий спорткар является самой дорогой моделью в истории марки.

В США на аукционе за баснословные деньги продали знаменитое купе Ferrari 250 GTO 1962 года. Редкий спорткар является гоночной легендой и самой дорогой моделью в истории марки.

Цена Ferrari 250 GTO составила 38,5 миллиона долларов. Подробности раритетного автомобиля раскрыли на сайте аукциона Mecum.

Ferrari 250 GTO — победная гоночная модель, которая трижды подряд (1962-1964 гг.) побеждала в чемпионате мира GT. Эти обтекаемые купе не имели равных в соревнованиях.

Всего выпущено всего 36 таких спорткаров и сейчас они являются самыми дорогими Ferrari. Цена Ferrari 250 GTO иногда доходит даже до 70 миллионов долларов.

Конкретно это авто уникально тем, что единственное из всех купе Ferrari 250 GTO окрашено в белый цвет. Его приобрел владелец британской гоночной команды Джон Комбс.

Этот Ferrari 250 GTO выступал преимущественно в Великобритании. Он победил в своем классе в гонках на треке Брэндс Хэтч в 1963 году и дважды занимал второе место в общем зачете в Гудвуде. За рулем этого авто выступали известные гонщики Грэм Хилл, Джек Сирз, Рой Салвадори и Ричи Гинтер.

После завершения гоночной карьеры авто передали инженерам Jaguar для исследования аэродинамики. Позже его выкупил Джек Сирз и владел им до 1999 года, пока его не выкупил нынешний продавец авто.

Как и все Ferrari 250 GTO, этот спорткар оснащен 3,0-литровым 300-сильным V12. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 280 км/ч.

