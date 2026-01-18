Белорусские биатлонисты не попадут на Олимпиаду

Белорусские биатлонисты не попадут на Олимпиаду4
18.01.2026, 21:18
- 3,490
Даже в нейтральном статусе.
Международный союз биатлонистов опубликовал окончательный список олимпийских квот.
Белорусских спортсменов в списке нет, а значит они не смогут принять участие в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх — 2026 — даже в нейтральном статусе.
Зимняя Олимпиада пройдет в Италии (Милан — Кортина-д'Ампеццо). Пока олимпийские лицензии получили только пять спортсменов белорусской сборной — фристайлистка Анна Гуськова, конькобежка Марина Зуева, горнолыжница Мария Шканова, фигуристка Виктория Сафонова и лыжница Анна Королева.
На прошлой зимней Олимпиаде было 29 человек.
Дочь известного белорусского лыжника Сергея Долидовича Дарья, выступающая за команду беженцев, также не попала в окончательный список.