18 января 2026, воскресенье, 22:43
Белорусские биатлонисты не попадут на Олимпиаду

  18.01.2026, 21:18
Белорусские биатлонисты не попадут на Олимпиаду

Даже в нейтральном статусе.

Международный союз биатлонистов опубликовал окончательный список олимпийских квот.

Белорусских спортсменов в списке нет, а значит они не смогут принять участие в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх — 2026 — даже в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада пройдет в Италии (Милан — Кортина-д'Ампеццо). Пока олимпийские лицензии получили только пять спортсменов белорусской сборной — фристайлистка Анна Гуськова, конькобежка Марина Зуева, горнолыжница Мария Шканова, фигуристка Виктория Сафонова и лыжница Анна Королева.

На прошлой зимней Олимпиаде было 29 человек.

Дочь известного белорусского лыжника Сергея Долидовича Дарья, выступающая за команду беженцев, также не попала в окончательный список.

