Белорусские биатлонисты не попадут на Олимпиаду 4 18.01.2026, 21:18

3,490

Даже в нейтральном статусе.

Международный союз биатлонистов опубликовал окончательный список олимпийских квот.

Белорусских спортсменов в списке нет, а значит они не смогут принять участие в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх — 2026 — даже в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада пройдет в Италии (Милан — Кортина-д'Ампеццо). Пока олимпийские лицензии получили только пять спортсменов белорусской сборной — фристайлистка Анна Гуськова, конькобежка Марина Зуева, горнолыжница Мария Шканова, фигуристка Виктория Сафонова и лыжница Анна Королева.

На прошлой зимней Олимпиаде было 29 человек.

Дочь известного белорусского лыжника Сергея Долидовича Дарья, выступающая за команду беженцев, также не попала в окончательный список.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com