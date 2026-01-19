Черный год для российских оккупантов 19.01.2026, 15:03

Особенно кровопролитным оказался декабрь.

В 2025 году российские войска потеряли около 415 000 человек убитыми и ранеными на украинских фронтах, что делает год вторым по числу потерь за все время полномасштабной агрессии. Несмотря на это, серьезных успехов на поле боя Россия не добилась, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Для сравнения, в 2024 году потери российской армии были еще выше — около 430 000 человек. Таким образом, за два последних года российские вооруженные силы потеряли почти 900 000 военнослужащих — почти в пять раз больше, чем первоначальная численность армии при вторжении в 2022 году. По оценкам, с начала войны Россия потеряла более 1,2 миллиона солдат.

Особенно кровопролитным оказался декабрь 2025 года: в среднем ежедневно российские силы теряли около 1 130 человек, что немного выше ноябрьских показателей. НАТО оценивает текущие ежемесячные потери России в 25 000 человек. Британское Минобороны указывает, что высокая смертность сохраняется на фоне украинских контратак.

С начала вторжения Кремль применял стратегию истощения, после провала стремительных наступлений в 2022 году российские войска перешли к постепенному продвижению вдоль линии соприкосновения. Такой вид войны сопровождается высокой смертностью и минимальными территориальными завоеваниями.

Несмотря на численное преимущество и использование резервов, Россия потеряла более миллиона военнослужащих без значительного продвижения. По оценкам экспертов, в 2026 году высокая смертность российских солдат, вероятно, сохранится.

