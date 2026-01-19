Молдова начала процесс выхода из СНГ 5 19.01.2026, 21:15

1,710

Кишинев дистанцируется от влияния Москвы.

МИД Молдовы начал необходимые процедуры для полного выхода страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил глава ведомства Михай Попшой.

По словам Попшоя, сейчас МИД страны находится на стадии денонсации соглашений, лежащих в основе организации. Среди них — учредительное соглашение СНГ и приложение к нему, а также устав СНГ.

«С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно»,— рассказал министр в эфире Radio Moldova.

Михай Попшой добавил, что после начала новой парламентской сессии документы о денонсации начнут рассматривать законодатели. К середине февраля, ожидает министр, этот процесс завершится.

В ноябре 2025 года правительство Молдовы одобрило денонсацию семи соглашений СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между государствами объединения. Молдова игнорирует заседания СНГ еще с 2022 года. Кроме того, Молдова имеет статус кандидата на членство в ЕС.

