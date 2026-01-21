30 апреля 2026, четверг, 17:40
Очень «жирная» цель: в Краснодарском крае РФ уничтожен комплекс С-300/400

  • 21.01.2026, 9:52
Появились кадры зрелищной детонации российского «чудо-оружия».

Украинские воины поразили в Краснодарском крае РФ «жирную цель». Они нанесли результативный удар по российскому комплексу С-300/400.

Кадр зрелищной детонации российского «чудо-оружия», которое Москва до полномасштабного вторжения активно экспортировала как «не имеющее аналогов», был опубликован в Telegram-канале Supernova+. Эту установку россияне используют в системе ПВО, а с 2022-го – и для ударов по наземным целям в Украине.

Согласно данным канала Supernova+, потери неприятелю были нанесены на юге РФ.

«Краснодар. Удар по позициям российских пусковых установок противовоздушной обороны. Уничтожен комплекс С-300/400 – очень жирная цель», – пишет автор паблика.

