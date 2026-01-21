Лявон Вольский и Павел Аракелян выступят с концертом ко Дню святого Валентина
- 21.01.2026, 11:36
Долгожданная встреча в Вильнюсе.
Легенды белорусской рок-музыки Лявон Вольский и Павел Аракелян выступят с концертом ко Дню святого Валентина в Вильнюсе.
«Уникальный дуэт с песнями о любви. Лирическое настроение, которое трогает сердце и никого не оставляет равнодушным. Только один вечер, который нельзя пропустить!» — рассказали сайту Charter97.org организаторы.
Место: Paviljonas (Pylimo 21B, Vilnius, 01141)
Дата: 14.02.2026
Двери — 18:30
Начало — 19:00
Билеты можно купить по ссылке.
Поспешите, количество мест ограничено.