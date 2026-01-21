Лявон Вольский и Павел Аракелян выступят с концертом ко Дню святого Валентина 21.01.2026, 11:36

1,058

Долгожданная встреча в Вильнюсе.

Легенды белорусской рок-музыки Лявон Вольский и Павел Аракелян выступят с концертом ко Дню святого Валентина в Вильнюсе.

«Уникальный дуэт с песнями о любви. Лирическое настроение, которое трогает сердце и никого не оставляет равнодушным. Только один вечер, который нельзя пропустить!» — рассказали сайту Charter97.org организаторы.

Место: Paviljonas (Pylimo 21B, Vilnius, 01141)

Дата: 14.02.2026

Двери — 18:30

Начало — 19:00

Билеты можно купить по ссылке.

Поспешите, количество мест ограничено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com