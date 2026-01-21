Intelligence Online: КГБ Беларуси фактически выступает подрядчиком ФСБ РФ 7 21.01.2026, 23:06

Белорусские кагэбисты играют значительную роль в гибридных операциях Москвы против Украины и стран ЕС.

Белорусский КГБ, как утверждает французское издание Intelligence Online (перевод – «Белсат»), играет значительную роль в гибридных операциях Москвы против Украины и стран Европейского союза. По информации издания, Минск фактически выступает подрядчиком ФСБ по вербовке украинских граждан для диверсионной деятельности.

В материале Intelligence Online, на который обратило внимание издание Reform.news, отмечается, что украинские и западные спецслужбы отслеживают активность КГБ Беларуси на фоне роста количества секретных операций и диверсий, которые российские спецслужбы проводят в Европе. По данным источников французского издания, в нескольких разведслужбах, опрошенных журналистами, структура, которую возглавляет Иван Тертель, все чаще используется Москвой для работы с молодыми украинцами.

Речь идет об их вербовке с целью проведения диверсий как в Украине, так и на территории ЕС. Таких людей считают «удобными мишенями», так как они могут относительно свободно перемещаться по Европе, а в случае провала или задержания их можно использовать в пропагандистских целях, в том числе для подрыва западной поддержки Украины.

Как отмечается в материале, в некоторых случаях украинские спецслужбы фиксировали пункты на границе с Беларусью, где граждане Украины встречались со своими кураторами. Наблюдение за этими участками, по данным украинского источника, уже привело к нескольким задержаниям молодых людей, подозреваемых в связях с КГБ.

Однако пересечение границы, подчеркивают авторы, не является основным механизмом вербовки. В большинстве случаев контакт устанавливается дистанционно – через интернет и мессенджеры, в первую очередь Telegram. При этом Беларусь уже рассматривается западными спецслужбами как транзитная территория для оперативников, прибывающих из России и направляющихся в страны Евросоюза.

В качестве примера Intelligence Online упоминает дело Максима Двирника – гражданина Украины, задержанного в июне 2024 года во Франции. Он проехал в Европу через Беларусь и Польшу, а позже был арестован после того, как в отеле у него взорвалась самодельная бомба.

Участие белорусского КГБ в диверсионных операциях против Европы остается чувствительной темой для западных разведслужб. Отдельное внимание, отмечается в публикации, привлекает и фигура Ивана Тертеля, которого рассматривают как одно из контактных лиц в более широком контексте российско-украинской войны.

Напомним, что на переговорах с американской стороной, где обсуждается снятие санкций с Беларуси и освобождение политзаключенных, в последнее время часто присутствует глава белорусского КГБ. Его уже называют вторым по важности спикером в стране по вопросам внешней политики.

