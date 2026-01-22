Режим готовится к рейдерском захвату иностранных компаний? 5 22.01.2026, 12:40

Власти расширяют количество случаев, когда могут брать под управление зарубежный бизнес.

В Беларуси определили, когда власти смогут взять на себя управление компаниями иностранных инвесторов. Постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом-интернет портале.

Документ распространяет свою силу на отношения, возникшие с 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2028-го.

В законе уже существует норма, при которой государство может временно управлять компаниями, чьи владельцы являются гражданами так называемых недружественных государств (стран, которые ввели санкции против режима Лукашенко — Прим. Charter97.org).

Облисполкомы и Мингорисполком должны формировать реестры соответствующих компаний. Туда попадут организации на основании значений среднесписочной численности работников и выручки от реализации. Анализ деятельности компаний должен проводиться ежемесячно.

Под внешнее управление организация попадает в том случае, если ее органы управления или собственник фактически прекратили участие в деятельности организации. Или же намеренно предпринимают действия, которые могут привести компанию к фактическому прекращению ее деятельности, ликвидации или банкротству. Последний пункт белорусские власти могут трактовать по своему усмотрению, что может вызвать беспокойство у иностранных инвесторов.

