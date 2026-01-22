30 апреля 2026, четверг, 17:04
Самые большие друзья в Голливуде снова вместе на экранах

  • 22.01.2026, 13:44
Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снялись в «Лакомом куске».

В прокат выходит криминальная драма «Лакомый кусок» режиссера Джо Карнахана — первый фильм за 25 лет, в котором актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова делят главные роли. Картина привлекла внимание прежде всего благодаря культовому дуэту давних друзей, однако, по мнению критиков, не использует их знаменитую экранную химию, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

В фильме Аффлек играет детектива полиции Майами, а Дэймон — его начальника. Сюжет строится вокруг крупной суммы нелегальных денег, которая становится причиной подозрений, предательств и внутреннего конфликта в полицейском подразделении. Режиссер делает ставку на суровый реализм и процедурную достоверность, оставляя мало пространства для юмора и живого взаимодействия между главными героями.

Критики отмечают, что «Лакомый кусок» выглядит как типичный стриминговый боевик с мрачной атмосферой и шаблонными диалогами, а харизма и многолетняя дружба Аффлека и Дэймона заметнее на пресс-турах, чем на экране. Это особенно контрастирует с ожиданиями зрителей, для которых их тандем ассоциируется с «Умницей Уиллом Хантингом» и более поздними совместными проектами.

Несмотря на звездный актерский состав и участие продюсерской компании Artists Equity, фильм воспринимается как проходная жанровая работа. Обозреватели считают, что актеры сознательно выбрали безопасный формат, ориентированный на стриминговую аудиторию, но надеются, что в будущем дуэт вновь вернется к проекту, который раскроет уникальную динамику их творческого союза.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
Лукашенко загнан в угол
