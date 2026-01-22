Протестующий иранец рассказал, почему его народ очень хорошо понимает белорусов 4 22.01.2026, 15:11

У обеих стран — свободное будущее.

21 января иранцы, проживающие в Вильнюсе пришли к посольству США, чтобы напомнить о том, что сейчас происходит на их родине. Один из участников акции, Энаят рассказал Telegram-каналу «Баста!» о ее целях:

«Мы не можем получить никакой информации от семей и родственников, и мы очень обеспокоены этим. Мы знаем, что тысячи людей были убиты, и еще много жертв по всем городам.

Мы здесь, чтобы быть голосом иранского народа, который был вынужден замолчать. В Иране произошла резня, и она продолжается до сих пор. Поэтому мы должны стать их голосом и показать миру жестокость этого режима.

Дональд Трамп сначала обещала иранцам помощь, если они выйдут на улицы, люди вышли, много людей было убито, и теперь мы ждем его ответа, чтобы поддержать иранский народ.

Есть очень много общего между режимами в Беларуси и Иране, а также в некоторых других странах, таких как Венесуэла, где недавно был свергнут Мадуро. Мы понимаем чувства друг друга, чувства угнетенных. Беларусь, как и другие страны, сможет иметь свободное правительство и выбирать свою власть, своих лидеров».

