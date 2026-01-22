Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России 2 22.01.2026, 19:30

В чем обвиняют россиянку — неизвестно.

МВД России объявил поэтессу Веру Полозкову в розыск в России, следует из базы ведомства.

Причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Полозковой. По какой статье разыскивают поэтессу — не уточняется.

Полозкова в 2022 году уехала из России. Поэтесса раскритиковала начало войны РФ в Украине. В начале 2025 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вера Полозкова окончила факультет журналистики МГУ. Она размещала свои произведения в блоге, а первую книгу опубликовала в 15 лет, будучи первокурсницей. Полозкова работала в том числе в журналах Cosmopolitan и «Афиша».

С 2011 года выступала с музыкальной группой со своими стихами, записала несколько альбомов. Выступала на различных фестивалях и мероприятиях, а также играла в театрах.

Полозкова в 2009 году получила литературную премию «Неформат» в номинации «Поэзия», а в 2011-м была удостоена премии Союза писателей Москвы.

