Лукашенко в обход Генштаба поднял по тревоге мехбригаду на Витебщине
- 23.01.2026, 15:26
Что произошло?
По указанию Александра Лукашенко приведена в боевую готовность 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада, базирующаяся у деревни Заслоново в Лепельском районе. Секретный приказ об этом вручили командованию 23 января, пишет «Зеркало». Проверка боеготовности проходит в обход Минобороны и Генштаба.
Утром 23 января в мехбригаду приехала группа сотрудников госсекретариата Совбеза и вручила распоряжение, подписанное лично Лукашенко. Соединение «приведено в боевую готовность в штатах мирного времени в рамках проверки Вооруженных сил Беларуси».
«Маршрут комиссией Госсекретариата определен — свыше 50 км. Марш будет совершаться в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника с учетом опыта специальной военной операции, применения беспилотных летательных средств на колонны противника», — сообщил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
После подразделения прибудут на полигон, где запланированы контрольные занятия по тактической огневой подготовке.
По словам Вольфовича, в ходе проверки предстоит оценить, как военнослужащие справятся с внезапным подъемом воинских частей. Он также отметил особенность нынешней проверки — Лукашенко приводит воинские части в боевую готовность лично, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.
Вольфович заявил, что прибытие Лукашенко на учения «может быть неожиданным для всех — как для тех, кто проверяет, так и для тех, кто держит экзамен».
Алгоритм такой — Лукашенко подписывает распоряжение под грифом «секретно» с замыслом предстоящей проверки, госсекретарь Совбеза получает закрытый пакет с документом, после чего выезжает с сотрудниками госсекретариата в определенную воинскую часть. Позже оперативно докладывает Лукашенко о результатах проверки, а по итогам проводится детальный анализ.
Первой была проверена воинская часть технического обеспечения — одна из крупнейших воинских частей, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.