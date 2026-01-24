Белоруска купила квартиру дочери известного писателя и сделала литературную гостиную

Белоруска купила квартиру дочери известного писателя и сделала литературную гостиную3
- 24.01.2026, 20:01
Белоруска Виктория Клевко показала, какой ремонт сделала в «бабушкиной» сталинке — и теперь проводит там встречи книжного клуба и не только. Но у квартиры есть история: она принадлежала дочери известного белорусского писателя, пишет «Зеркало».
— Это мы купили «бабушкину» сталинку (опустим, что эта бабушка — Наталья Ивановна, дочь Янки Брыля) и сделали из нее современную литературную гостиную, где уже третий год проходят встречи книжного клуба и квартирники с культурными деятелями. Горжусь своим mono. lit36, — написала Виктория.
Окна квартиры выходят на театр имени Янки Купалы, рассказала она в комментариях. И добавила, что во время ремонта старались максимально сохранить «все от сталинки», лепнину и «даже трещины».
Чтобы попасть в литературную гостиную, добавила Виктория, можно прийти на любое мероприятия — в инстаграме проекта mono. lit36 регулярно появляются анонсы.
Комментаторы оценили и ремонт, и задумку. А кто-то из них уже даже был на мероприятии у Виктории — и остался в восторге.
«Вау, а можно к вам попасть на встречу? И звучит, и выглядит потрясающе».
«Сталинки — это любовь».
«Возможно, ты и сама знаешь, но это огромный вклад для города и страны».
«Простите за мой французский, но это ох**нно».
«Я у вас была. Место, которое влюбляет с первого взгляда».