Белоруска купила квартиру дочери известного писателя и сделала литературную гостиную 3 24.01.2026, 20:01

Попасть туда может любой желающий.

Белоруска Виктория Клевко показала, какой ремонт сделала в «бабушкиной» сталинке — и теперь проводит там встречи книжного клуба и не только. Но у квартиры есть история: она принадлежала дочери известного белорусского писателя, пишет «Зеркало».

— Это мы купили «бабушкину» сталинку (опустим, что эта бабушка — Наталья Ивановна, дочь Янки Брыля) и сделали из нее современную литературную гостиную, где уже третий год проходят встречи книжного клуба и квартирники с культурными деятелями. Горжусь своим mono. lit36, — написала Виктория.

Окна квартиры выходят на театр имени Янки Купалы, рассказала она в комментариях. И добавила, что во время ремонта старались максимально сохранить «все от сталинки», лепнину и «даже трещины».

Чтобы попасть в литературную гостиную, добавила Виктория, можно прийти на любое мероприятия — в инстаграме проекта mono. lit36 регулярно появляются анонсы.

Комментаторы оценили и ремонт, и задумку. А кто-то из них уже даже был на мероприятии у Виктории — и остался в восторге.

«Вау, а можно к вам попасть на встречу? И звучит, и выглядит потрясающе».

«Сталинки — это любовь».

«Возможно, ты и сама знаешь, но это огромный вклад для города и страны».

«Простите за мой французский, но это ох**нно».

«Я у вас была. Место, которое влюбляет с первого взгляда».

