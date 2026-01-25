2 мая 2026, суббота, 11:25
Трамп заявил, что США могут нанести наземные удары по наркокартелям где угодно

4
  • 25.01.2026, 9:23
  • 2,394
Вашингтон «знает всё» о маршрутах и базах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать наземные удары по наркокартелям где угодно, включая территорию Мексики, Центральной и Южной Америки, в рамках расширения борьбы с наркотрафиком.

Об этом сообщает New York Post.

По словам Трампа, Вашингтон уже успешно заблокировал до 97% наркотрафика по морю, используя удары по подозреваемым судам. Теперь, подчеркнул он, США намерены добиться аналогичного эффекта на суше, опираясь на разведданные о маршрутах и логистике картелей.

Президент США отметил, что Вашингтон «знает все» о маршрутах и базах наркокартелей, и, в случае необходимости, удары могут быть нанесены «в любом месте» - от Мексики до Колумбии и Венесуэлы.

Как известно, ранее администрация уже осуществляла военные операции против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, в Карибском море и Тихом океане, что сопровождалось гибелью подозреваемых и вызвало международную критику.

Идея расширения операций на сушу следует за недавними действиями США в Венесуэле, где американские силы провели операцию по задержанию президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес по обвинению в содействии наркоторговле.

В то же время предложение о возможных ударах по территории Мексики столкнулось с критикой со стороны мексиканского руководства, которое подчеркивает суверенитет страны и указывает на необходимость самостоятельной борьбы с организованной преступностью.

Политологи отмечают, что такие заявления могут усилить дипломатическое напряжение в регионе, где борьба с наркотрафиком традиционно требует координации и уважения к национальному суверенитету.

