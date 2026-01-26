СМИ: В РФ готовят замену командующему Черноморским флотом 1 26.01.2026, 9:42

Сергей Пинчук

За провалы в обороне.

Командование Вооруженных сил России готовит замену командующему Черноморского флота РФ. Причина - провалы в обороне и низкая эффективность противодействия украинским дронам.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

«Среди офицеров ходят слухи, что высшее военное руководство РФ рассматривает вопрос о замене действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Причина - системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкая эффективность мер по противодействию украинским безэкипажным катерам (БЭК)», - говорится в публикации.

Агенты «АТЕШ» из состава штаба флота рассказали, что в кулуарах обсуждают несколько кандидатур на замену. Вероятнее всего, могут назначить первого заместителя - вице-адмирала Ахмерова.

Также в партизанском движении подчеркнули, что они лично причастны к поражению объектов Черноморского флота России.

«С 2022 года мы системно разведываем суда, ремонтные предприятия, воинские части и морские базы Черноморского флота в Крыму и Новороссийске. Наша информация помогает Силам обороны Украины сокрушать этот флот», - пояснили в АТЕШ.

По данным партизанов, серия потери с российской стороны показала полное отсутствие выстроенной защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты врага о «контроле обстановки», на деле угрозы со сторону морских дронов по-прежнему успешно реализуются.

«Только за последние 6 месяцев зафиксировано не менее 8 успешных атак украинских БЭК по объектам ЧФ, включая Севастополь и пункты базирования в Крыму. В ряде случаев системы обнаружения не срабатывали вовсе, а дежурные силы реагировали с опозданием на 20-40 минут, что приводило к повреждению кораблей и инфраструктуры. Именно эти факты отражены во внутренних докладах, после которых вопрос о смене командования был поднят на более высокий уровень», - резюмировали в движении.

