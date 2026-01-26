Об истинных целях России

Об истинных целях России2
- Виталий Портников
- 26.01.2026, 17:20
Состоятся ли когда-нибудь настоящие переговоры с РФ?
У меня нет никаких сомнений по поводу того, что на настоящих переговорах воровской обстрел мирного населения является поводом для отказа в их продолжении и других дипломатических демаршей.
Но проблема в том, что то, что мы наблюдаем сегодня — не настоящие переговоры, а попытки Украины и ее европейских союзников не дать возможности администрации Трампа обвинить Киев в нежелании достичь мира, выйти из процесса и даже прекратить помощь Украине.
Поэтому на самом деле переговоры мы ведем с американцами. Россияне там — для мебели, и у них та же самая задача, что и у нас — самим своим присутствием убеждать Трампа в своем миролюбии. А то что в Вашингтоне предпочитают не замечать обстрелов Украины в момент переговоров — это уже на совести их американских участников.
Ну и напоследок: состоятся ли когда-нибудь настоящие переговоры с Россией? Объективные предпосылки для этого в ближайшие годы практически отсутствуют. Даже в случае существенного уменьшения экономического и военного потенциала противника. Скорее, мы будем иметь дело с постепенным затуханием войны и главными нашими усилиями должны быть действия, направленные на истощение российских ресурсов.
Участие в имитированном переговорном процессе с целью не допустить отказа США от давления на Москву является существенной частью таких действий.
Виталий Портников, «Фейсбук»