закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Об истинных целях России

2
  • Виталий Портников
  • 26.01.2026, 17:20
  • 10,792
Об истинных целях России
Виталий Портников

Состоятся ли когда-нибудь настоящие переговоры с РФ?

У меня нет никаких сомнений по поводу того, что на настоящих переговорах воровской обстрел мирного населения является поводом для отказа в их продолжении и других дипломатических демаршей.

Но проблема в том, что то, что мы наблюдаем сегодня — не настоящие переговоры, а попытки Украины и ее европейских союзников не дать возможности администрации Трампа обвинить Киев в нежелании достичь мира, выйти из процесса и даже прекратить помощь Украине.

Поэтому на самом деле переговоры мы ведем с американцами. Россияне там — для мебели, и у них та же самая задача, что и у нас — самим своим присутствием убеждать Трампа в своем миролюбии. А то что в Вашингтоне предпочитают не замечать обстрелов Украины в момент переговоров — это уже на совести их американских участников.

Ну и напоследок: состоятся ли когда-нибудь настоящие переговоры с Россией? Объективные предпосылки для этого в ближайшие годы практически отсутствуют. Даже в случае существенного уменьшения экономического и военного потенциала противника. Скорее, мы будем иметь дело с постепенным затуханием войны и главными нашими усилиями должны быть действия, направленные на истощение российских ресурсов.

Участие в имитированном переговорном процессе с целью не допустить отказа США от давления на Москву является существенной частью таких действий.

Виталий Портников, «Фейсбук»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко