3 мая 2026, воскресенье, 21:24
Пропавшего в Брестской области подростка нашли в Пинске

  26.01.2026, 21:06
С парнем все в порядке.

Подросток, находившийся в розыске, найден живым в Пинске. Сейчас он находится под присмотром правоохранителей. Об этом сообщает пресс-службу УВД Брестского облисполкома.

Несовершеннолетнего Богдана Юнчика нашли на улице Дзержинского в Пинске благодаря широкому информированию СМИ, неравнодушию граждан и слаженной работе задействованных в поисковой операции сотрудников.

— С несовершеннолетним все в порядке. Сейчас он находится под присмотром правоохранителей, — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители подчеркнули, что успешный результат стал возможен и благодаря реакции внимательных горожан и слаженной работе всех участников поисков. УВД выразило искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь в розыске ребенка, в том числе ПСО «Витязь».

