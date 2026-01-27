В Кобринском районе была вспышка бешенства 2 27.01.2026, 20:19

Власти людей не проинформировали.

30 декабря 2025 года в Кобринском районе прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем обсуждали и утвердили план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства среди животных и предупреждению новых случаев болезни в восточной части Зосимовского лесничества, передает «Еврорадио».

Среди мер по борьбе с очагом бешенства было решено провести среди населения разъяснительную работу, а в газете «Кобринский вестник» опубликовать статью о мерах профилактики заболевания бешенством и правилах регистрации собак и кошек.

Но на 27 января 2026 года такой статьи так и не появилось на сайтах местной прессы. Зато 31 декабря 2025 года на сайте ГУ «Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии» появилась памятка по экстремизму.

