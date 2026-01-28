закрыть
5 мая 2026, вторник, 1:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Таиланде ввели контроль в аэропортах из-за вспышки смертельного вируса в Индии

2
  • 28.01.2026, 1:13
  • 5,372
В Таиланде ввели контроль в аэропортах из-за вспышки смертельного вируса в Индии

Белорусским туристам на заметку.

Власти Таиланда усилили медицинский контроль в ключевых аэропортах страны из-за вспышки смертельно опасного вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия. Как пишет Bangkok Post, в аэропортах Суварнабхуми, Дон Муанг и Пхукет проводится проверка пассажиров, прибывающих из этого региона.

Меры были введены в воскресенье, 25 января, по решению Департамента по контролю за заболеваниями (DDC). В процедуры входит измерение температуры и осмотр на месте. Пассажиров с симптомами, которые могут указывать на заражение, переводят в карантинные учреждения для обследования. Всем прибывающим из Западной Бенгалии выдают информационные карточки с перечнем симптомов и инструкциями.

К симптомам вируса Нипах относятся лихорадка, сильная головная боль, мышечные боли, кашель, затрудненное дыхание, спутанность сознания и судороги. Путешественникам, у которых симптомы появятся в течение 21 дня после прибытия, рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Гражданам Таиланда, планирующим визит в Индию, рекомендуется избегать районов вспышки, не контактировать с животными-носителями и тщательно мыть фрукты.

Вспышка была зафиксирована в Западной Бенгалии, где выявили пять случаев заражения. 110 человек, контактировавших с больными, помещены на карантин. Вирус Нипах является зоонозным, передается от животных (например, летучих мышей) человеку, а также через зараженную пищу и от человека к человеку. Инкубационный период составляет 4–14 дней, вакцины от него не существует. Первая крупная вспышка была зарегистрирована в Малайзии в 1998 году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип