В Таиланде ввели контроль в аэропортах из-за вспышки смертельного вируса в Индии 2 28.01.2026, 1:13

5,372

Белорусским туристам на заметку.

Власти Таиланда усилили медицинский контроль в ключевых аэропортах страны из-за вспышки смертельно опасного вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия. Как пишет Bangkok Post, в аэропортах Суварнабхуми, Дон Муанг и Пхукет проводится проверка пассажиров, прибывающих из этого региона.

Меры были введены в воскресенье, 25 января, по решению Департамента по контролю за заболеваниями (DDC). В процедуры входит измерение температуры и осмотр на месте. Пассажиров с симптомами, которые могут указывать на заражение, переводят в карантинные учреждения для обследования. Всем прибывающим из Западной Бенгалии выдают информационные карточки с перечнем симптомов и инструкциями.

К симптомам вируса Нипах относятся лихорадка, сильная головная боль, мышечные боли, кашель, затрудненное дыхание, спутанность сознания и судороги. Путешественникам, у которых симптомы появятся в течение 21 дня после прибытия, рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Гражданам Таиланда, планирующим визит в Индию, рекомендуется избегать районов вспышки, не контактировать с животными-носителями и тщательно мыть фрукты.

Вспышка была зафиксирована в Западной Бенгалии, где выявили пять случаев заражения. 110 человек, контактировавших с больными, помещены на карантин. Вирус Нипах является зоонозным, передается от животных (например, летучих мышей) человеку, а также через зараженную пищу и от человека к человеку. Инкубационный период составляет 4–14 дней, вакцины от него не существует. Первая крупная вспышка была зарегистрирована в Малайзии в 1998 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com