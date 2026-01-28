В Беларуси запретили БАДы российского производства

В Беларуси запретили БАДы российского производства4
- 28.01.2026, 11:34
В Минздраве призвали проверить аптечки.
Министерство здравоохранения Беларуси объявило о полном запрете на ввоз и продажу на территории страны БАДов (биологически активных добавок) российского производителя ООО «Нутримикс». В ведомстве назвали их «небезопасной пищевой продукцией».
В Государственной санитарно-эпидемиологической службе Минздрава пояснили, что маркировка и этикетки российских БАДов вводят в заблуждение покупателей в Беларуси, так как там указано, что все смеси — это «комплексные пищевые добавки». Это, по оценке экспертов, не соответствует действительности.
Там напомнили, что функция БАДов не технологическая (именно в производстве применяются пищевые добавки), а физиологическая и направлена на обогащение рациона людей.
В Минздраве не исключили, что российские добавки к еде могут вернуться на рынок, но для этого производитель должен выполнить ряд условий:
скорректировать название;
обеспечить стабильность процессов производства, хранения и транспортировки продукции;
обеспечить действенную систему контроля качества, включая лабораторные исследования продукции, а также оценку рисков и факторов, вызвавших введение ограничений.
Также в Минздраве напомнили самим белорусам, что употребление БАДов, выданных за пищевую продукцию, может быть опасно для здоровья.
«БАДы имеют направленное биологическое действие, их бесконтрольный прием может привести к серьезным последствиям для здоровья», — пояснили в ведомстве.