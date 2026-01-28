Назван простой способ защитить сердце

Ученые указали на один продукт.

Клинические исследования только что показали, что употребление всего одного продукта в течение двух дней способно защитить здоровье сердца и снизить уровень «плохого» холестерина.

Овес давно связывают с более здоровым уровнем холестерина, но теперь ученые обнаружили, что эффект может проявиться гораздо быстрее, чем считалось ранее. Результаты нового клинического исследования, опубликованного в журнале Nature, показывают, что употребление в пищу только овсяной каши в течение двух дней способно значительно снизить уровень «плохого» холестерина и защитить сердце на несколько недель, пишет Daily Mail .

Исследование было проведено командой из Боннского университета и показало, что у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний уровень «вредного» холестерина, связанного с повышенным риском инфаркта и инсульта, снизился на 10% после соблюдения низкокалорийной диеты, состоящей почти исключительно из овсяной каши, в течение всего двух дней.

Известно, что овес содержит бета-глюкан — тип растворимой клетчатки, известный своей способностью снижать уровень холестерина. Предыдущие исследования уже показали, что в кишечнике он превращается в гелеобразное вещество, которое связывается с холестерином и позволяет предотвратить его всасывание в кровоток.

До этого момента большинство рекомендаций по здоровому питанию для взрослых включали около 3 г бета-глюкана в день, что приблизительно равно тарелке овсяной каши в день. Считалось, что этого достаточно для снижения уровня холестерина на 5-10% в течение определенного времени.

Однако результаты нового исследования показывают, что кратковременная и интенсивная «перегрузка» рациона на основе овса на самом деле может дать аналогичный эффект за считанные дни. Это особенно справедливо для людей с метаболическим синдромом — комплекс заболеваний, включающий:

ожирение;

высокое кровяное давление;

повышенный уровень сахара в крови.

Отметим, что все эти состояния увеличивают риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Данные также указывают на то, что эффект оставался стабильны в течение 6 недель.

Теперь авторы клинического исследования утверждают, что кратковременная диета на основе овса с регулярными интервалами может быть хорошим способом поддержания уровня холестерина в пределах нормы, а также предотвращения диабета.

В ходе исследования 32 участника придерживались исключительно овсяной диеты: 3 приема пищи по 100 г. Реципиентам разрешили добавить в кашу фрукты и овощи, однако их калорийность была ограничена. Контрольная группа также придерживалась диеты с ограничением калорий, но могла есть все, что хотела.

Результаты указывают на то, что обе группы получили пользу от изменения рациона, однако эффект был значительно более выраженным у тех, кто питался овсянкой. По словам соавтора исследования, эксперта в области пищевой науки, профессора Мари-Кристин Симон, уровень особенно вредного холестерина снизился в группе, потреблявшей овсянку, на 10% и реципиенты в среднем потеряли около двух килограммов веса, а их артериальное давление немного снизилось.

Исследователи обнаружили, что употребление овсяной каши также увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, включая феруловую кислоту, которая, как было показано, снижает уровень холестерина, подавляя фермент, действующий как переключатель для производства холестерина.

