Десять классических произведений, которые заменят все книги по саморазвитию

Десять классических произведений, которые заменят все книги по саморазвитию9
- 28.01.2026, 18:58
Эксперт предлагает отказаться от универсальных рецептов.
Рынок литературы по саморазвитию стремительно растет. К 2032 году его объем, по прогнозам, превысит $81 млрд. Книги по популярной психологии становятся вирусными в соцсетях и обещают улучшить почти любую сферу жизни. Однако литературный критик предлагает альтернативу — вместо советов «лайф-коучей» обратиться к классике, которая честнее и глубже передает жизненный опыт, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Эти произведения не обещают быстрых решений, но дают утешение, ясность и чувство сопричастности — через язык, характеры и пережитую боль. Вот 10 книг, к которым можно обратится в моменты жизненных трудностей.
«Галаад» Мэрилин Робинсон, медитативное размышление о вере, памяти и благодати.
«Мидлмарч» Джордж Элиот, повествует о том, как жить достойно в эпоху перемен; и
«Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт — книга о взрослении, утрате и нравственной стойкости.
В список также вошли «Гордость и предубеждение» Джейн Остин как литературный «тоник», «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса — история искупления и самопожертвования, и современный роман «Орбита» Саманты Харви, воспевающий хрупкость Земли и силу воображения.
Отдельное место занимают нон-фикшн и поэзия: садовый дневник Виты Саквилл-Уэст «Cад», суровый роман Хелен Гарнер «Запасная комната», избранные стихи Томаса Харди и пронзительные дневниковые записи К. С. Льюиса «Боль утраты. Наблюдения».
По мнению автора, именно такие книги — честные, сложные и человечные — способны поддержать там, где универсальные рецепты бессильны.