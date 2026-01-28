5 мая 2026, вторник, 20:02
Итан Хоук: Том Круз изменил стандарты для актеров

  28.01.2026, 19:13
Том Круз

Актер известен тем, что не использует дублеров.

Оскароносный актер Итан Хоук заявил, что разочарован стандартами, которые установил Том Круз своим пристрастием к выполнению собственных трюков. Круз известен тем, что не использует дублеров в «Миссии: невыполнимо», включая сцены, где он висит на самолете в воздухе, прыгает с обрыва на мотоцикле и задерживает дыхание под водой более шести минут, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

«Том Круз полностью изменил ожидания от актеров», — сказал Хоук после премьеры своего нового фильма «Ноша». «Часть меня злит, что теперь все чувствуют себя хуже, если используют команду каскадеров».

Хоук подчеркнул, что в его фильме трюки были реалистичными и «человеческими», без «супергеройских взрывов». «Ноша» рассказывает историю вдовца, который должен переправить золото через опасные места, чтобы получить досрочное освобождение из трудового лагеря.

Сам Круз продолжает шокировать публику своими экстремальными трюками. В фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата» он держался за ремень самолета в перевернутом положении, рискуя сломать спину, а в другой сцене прыгал с вертолета 16 раз с горящим парашютом, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

