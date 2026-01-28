Исследование: Мясоеды чаще доживают до 100 лет 12 28.01.2026, 21:28

6,828

Но есть нюансы.

Исследование более 5 000 людей из Китая в возрасте от 80 лет показало: те, кто не потреблял мяса, имели меньшие шансы дожить до 100 лет, чем участники с мясным рационом. Это противоречит предыдущим данным о пользе растительных диет, которые связывают с более низким риском сердечно-сосудистых болезней, диабета и ожирения. Однако эксперты говорят, что прежде чем делать окончательные выводы, следует учесть несколько важных факторов, пишет ScienceAlert.

Исследование сосредоточилось на людях в возрасте от 80 лет, у которых пищевые потребности отличаются от молодежи. С возрастом уменьшаются затраты энергии, мышечная масса, плотность костей и аппетит, что повышает риск недоедания. Большинство доказательств пользы диет без мяса касается младших взрослых, тогда как у пожилых людей отсутствие мяса может быть связано с более высоким риском переломов из-за недостаточного потребления кальция и белка.

В пожилом возрасте главной задачей питания становится поддержание мышечной массы, предотвращение потери веса и обеспечение достаточной питательности. Поэтому результаты исследования могут отражать специфические трудности старшего возраста, а не недостатки растительных диет. При этом польза таких рационов для более молодых и здоровых взрослых остается подтвержденной.

Причем меньшая вероятность достичь 100 лет среди людей, которые не ели мяса, наблюдалась только у тех, кто имел недостаточный вес. У пожилых людей с нормальным весом такой связи не обнаружено. Недостаточный вес в пожилом возрасте уже давно связан с повышенным риском хрупкости и смерти. Поэтому масса тела, очевидно, является ключевым фактором в объяснении этих результатов.

Также следует помнить, что это было наблюдательное исследование. Оно показывает связи, но не доказывает причинно-следственных отношений. Тот факт, что два явления происходят одновременно, не означает, что одно вызывает другое. Полученные данные также согласуются с так называемым "парадоксом ожирения" в старшем возрасте, когда немного более высокая масса тела часто связана с лучшими показателями выживаемости.

При этом ученые установили, что сниженная вероятность достичь 100 лет среди людей, которые не ели мяса, не наблюдалась у тех, кто включал в рацион рыбу, молочные продукты или яйца. Эти продукты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, такими как белок, кальций, витамин B12 и D. Пожилые люди с таким рационом имели подобные показатели долголетия к тем, кто ел мясо. Исследователи предположили, что включение умеренного количества продуктов животного происхождения может помочь предотвратить недоедание и потерю мышечной массы в очень пожилом возрасте по сравнению со строго растительными диетами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com