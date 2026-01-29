Ученые советуют слушать музыку

И называют ее «лекарством».

Исследователей интересовало, может ли музыка помогать людям с клиническими симптомами тревожности почувствовать себя лучше. Команда провела эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале PLOS Mental Health, заметил «Нож».

В исследовании участвовали 144 человека, которые принимали как минимум один препарат от тревожности. Всех испытуемых случайным образом разделили на две группы.

Добровольцы из первой группы слушали так называемый розовый шум — непрерывный поток звуков, напоминающих шум водопада. Остальные участники в течение 12, 24 или 36 минут вслушивались в различные музыкальные треки, сопровождаемые ритмической слуховой стимуляцией.

Как итог, у испытуемых из второй группы выявили значительное снижение симптомов тревоги. Что любопытно, лучше всего себя чувствовали те, кто слушал музыку 24 минуты. При этом у добровольцев, находившихся в окружении «розового шума», не зафиксировали статистически значимых улучшений.

«Это исследование подтверждает гипотезу о том, что прослушивание музыки может снизить уровень ситуативной тревожности у людей с клинически значимым уровнем личностной тревожности», — заключили авторы научной статьи.

