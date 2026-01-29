Как победить тягу к сладкому
- 29.01.2026, 15:04
Эксперты дали несколько полезных советов.
Многие люди не могут устоять перед сладостями, несмотря на желание питаться здоровее. Эксперты уверены, что тягу к сладкому можно контролировать, если применять правильные стратегии, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Во-первых, важно стабилизировать уровень сахара в крови. «Когда мы едим продукты с углеводами без белка и клетчатки, уровень глюкозы резко подскакивает, а потом падает, что провоцирует желание перекусить чем-то сладким», — объясняет диетолог Элисон Ачерра. Комбинация углеводов с белком и клетчаткой помогает избежать резких скачков сахара.
Также стоит ограничивать внешние триггеры. Профессор Дана Смолл из Университета Макгилла отмечает, что сладости вызывают привычки через сигналы вознаграждения мозга. Она советует уменьшить визуальные и звуковые стимулы: не держать сладкое на виду, а иногда сеъдать не все, а остатки выбрасывать, формируя новое поведение.
На тягу к сладкому влияет и качество сна. «Плохой сон усиливает желание сладкого», — говорит психолог Аян Мерчант из Индии. Исследования показывают, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы помогает снизить тягу к сладкой и соленой пище.
Эксперты также предупреждают о подсластителях. «Искусственные заменители сахара не всегда безопасны и могут негативно влиять на организм», — говорит Смолл.
Главный совет специалистов — прислушивайтесь к сигналам организма и ищите причины тяги к сладкому. Сбалансированное питание, правильный сон и осознанное отношение к привычкам помогут контролировать желание сладкого и улучшить здоровье.