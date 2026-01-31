В российских Мурманске и Североморске повторно произошел блэкаут 12 31.01.2026, 12:21

6,738

Свет и отопление отключились после установки деревянных опор ЛЭП.

В Мурманской области РФ 31 января снова произошел блэкаут, сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, электричество частично пропало в Мурманске и закрытом городе Североморск, где находится база Севморфлота РФ, пишет The Moscow Times.

«На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены», — заверил глава региона. Жители областного центра также рассказали, что из-за перебоев в домах пропало отопление. В Мурманске сегодня — -23 градуса. 27 января Чибис отчитывался о частичном восстановлении энергоснабжения области после замены обрушившихся опор ЛЭП на новые — «временные», которые оказались деревянными.

В «Россетях» доложили, что энергетики работают в круглосуточном режиме «в рамках ранее отработанного алгоритма», переключая абонентов на резервные схемы электроснабжения. По данным компании, сейчас на них переведены котельные, также в первые минуты после аварии удалось частично восстановить электроснабжение потребителей в Мурманске и Североморске. Аварийные работы проводятся силами 89 специалистов и 39 единиц спецтехники. В Мурманске из-за повторного ЧП на особый режим работы переведен общественный транспорт и отменены занятия в школах, сообщил мэр Иван Лебедев. «Поэтапно отключаем наружное освещение и иллюминацию. Напомню, это необходимо для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов», — написал он в телеграм-канале, добавив, что власти города развернули оперативный штаб.

В Североморске, по информации мэра Владимира Евменькова, также погасили уличное освещение для «снижения нагрузки на сеть и сохранения работы критически важной инфраструктуры». Электричество стали отключать и в жилых домах: под ограничения попали более 42 многоэтажек «в зоне теплоснабжения «Большое Сафоново», отчитался глава города.

Как пишет издание «Арктический Обозреватель», помимо Мурманска и Североморска прошлой ночью электричество пропадало в Заозерске, Ура-Губе, Сайда-Губе, Видяево, Гаджиево, Полярном, Снежногорске и других населенных пунктах.

Пять опор ЛЭП, которые были установлены более 40-50 лет назад, обрушились в семи км от Мурманска 23 января, оставив без питания в том числе базу Северного флота. СК РФ завел уголовное дело о халатности и начал выяснять, соблюдались ли сроки технической проверки, которая должна проводиться раз в пять лет. Также следователи решили изучить деятельность компании «Россети», ответственной за содержание ЛЭП в регионе. После ЧП она организовала доставку новых опор из Ленобласти и Карелии. В начале недели Чибис заявлял, что для «полного завершения работ по установке и подключению основных опор потребуется неделя».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com