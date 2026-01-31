Почему не стоит чистить киви и картофель 7 31.01.2026, 16:39

Ученые объяснили, что мы теряем вместе с кожурой.

Многие привыкли перед употреблением фруктов или овощей тщательно их чистить, считая, что именно так они становятся безопасными и полезными. Однако современные исследования доказывают обратное: в кожуре содержится значительная часть питательных веществ, которые мы теряем вместе с отходами.

Профессор и диетолог Тим Спектор в программе What Not to Eat на Channel 4 объясняет, что главная причина не спешить браться за нож - полифенолы. Это природные соединения, которые растения производят для защиты. Они концентрируются именно в кожуре и помогают нашему организму поддерживать баланс кишечной микрофлоры. А от этого зависит иммунитет, устойчивость к болезням и общее самочувствие.

Какие фрукты и овощи можно не чистить?

Яблоки. Большинство людей привыкли их чистить, хотя именно в кожуре содержится почти в тридцать раз больше защитных веществ, чем в мякоти.

Киви. Рекомендуем есть киви вместе с кожурой, ведь в ней содержится в два раза больше клетчатки.

Картофель. В кожуре картофеля клетчатки в пять раз больше, чем в самом клубне. А также много железа и калия.

По данным медиков, клетчатка - это ключ к контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца, снижению холестерина и поддержанию здорового веса.

Конечно, не все готовы есть картофель или киви с кожурой. В таком случае профессор советует использовать шелуху для приготовления полезных чипсов.

«Не переживайте, если не можете есть с кожурой. Просто не выбрасывайте кожуру. Положите ее на противень, добавьте немного оливкового масла, соли, запекайте - и вуаля! Вы получите фантастические, хрустящие и полезные чипсы«, - советует Спектор.

Научные данные подтверждают: биоактивные соединения в кожуре действительно влияют на качество нашего питания. Поэтому стоит пересмотреть свои привычки и оставлять кожуру там, где это возможно.

Перечень продуктов, которые можно есть с кожурой:

Яблоки;

Киви;

Картофель;

Морковь;

Баклажаны;

Помидоры;

Огурцы;

Цитрусовые (если использовать цедру);

Манго (некоторые сорта).

