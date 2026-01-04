Джеймс Кэмерон порассуждал на тему «Титаника» 4.01.2026, 16:39

Режиссер признался, что любит обсуждать гипотетические сценарии своих картин.

Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший культовый фильм «Титаник» (1997), рассказал, как, по его мнению, можно было бы выжить при крушении лайнера в 1912 году, Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Кэмерон отметил, что часто обсуждает гипотетические сценарии катастрофы с другими исследователями истории «Титаника». В одном из таких сценариев его спросили, что бы он сделал, если бы оказался на борту судна в одиночку в качестве пассажира второго класса в момент столкновения с айсбергом.

По словам режиссера, большинство пассажиров не осознавали масштаба угрозы и не верили, что корабль действительно затонет, из-за чего теряли драгоценное время. Сам Кэмерон считает, что при наличии точного понимания неизбежности катастрофы самым рациональным решением было бы действовать решительно.

Он предложил стратегию: на раннем этапе эвакуации встать у борта палубы рядом со спускаемой на воду шлюпкой, а в момент ее отхода — прыгнуть в воду и подплыть к лодке. По мнению Кэмерона, находившиеся в шлюпке люди и офицеры вряд ли оставили бы человека тонуть на глазах у остальных пассажиров.

«Как только лодка уплывала на значительное расстояние, шансов уже не оставалось», — отметил режиссер. Он добавил, что для такого маневра лучше всего подошла бы шлюпка №4.

Фильм «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет<>/b стал одним из самых кассовых в истории кино. Реальная катастрофа унесла жизни более 1 500 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com