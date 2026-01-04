Джеймс Кэмерон порассуждал на тему «Титаника»
Режиссер признался, что любит обсуждать гипотетические сценарии своих картин.
Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший культовый фильм «Титаник» (1997), рассказал, как, по его мнению, можно было бы выжить при крушении лайнера в 1912 году, Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Кэмерон отметил, что часто обсуждает гипотетические сценарии катастрофы с другими исследователями истории «Титаника». В одном из таких сценариев его спросили, что бы он сделал, если бы оказался на борту судна в одиночку в качестве пассажира второго класса в момент столкновения с айсбергом.
По словам режиссера, большинство пассажиров не осознавали масштаба угрозы и не верили, что корабль действительно затонет, из-за чего теряли драгоценное время. Сам Кэмерон считает, что при наличии точного понимания неизбежности катастрофы самым рациональным решением было бы действовать решительно.
Он предложил стратегию: на раннем этапе эвакуации встать у борта палубы рядом со спускаемой на воду шлюпкой, а в момент ее отхода — прыгнуть в воду и подплыть к лодке. По мнению Кэмерона, находившиеся в шлюпке люди и офицеры вряд ли оставили бы человека тонуть на глазах у остальных пассажиров.
«Как только лодка уплывала на значительное расстояние, шансов уже не оставалось», — отметил режиссер. Он добавил, что для такого маневра лучше всего подошла бы шлюпка №4.
Фильм «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет<>/b стал одним из самых кассовых в истории кино. Реальная катастрофа унесла жизни более 1 500 человек.