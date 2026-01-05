закрыть
5 января 2026, понедельник
Белорус Артем Левшунов набрал 20-й балл в НХЛ

  • 5.01.2026, 9:48
Артем Левшунов

На счету хоккеиста — голевая передача.

«Чикаго» при помощи белорусского защитника Артема Левшунова взял верх над «Вегасом» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ. 20-летний хоккеист из Жлобина поучаствовал в решающей голевой атаке хозяев, пишет betnews.by.

Чикаго — Вегас — 3:2 (ОТ) (Бертуцци, 12:38, 31:36, 61:18;

Героем встречи стал 30-летний канадский нападающий Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик. Именно ему в овертайме отдал передачу Левшунов.

У Артема 3 броска, по 1 потере и перехвату, а также показатель полезности +1 за 23 минуты 39 секунд игрового времени.

В сезоне-2025/26 Левшунов провел 40-ю игру и набрал 20-й (2+18) результативный балл. «Чикаго» после третьей подряд победы поднялся на 13-е место в таблице Западной конференции. До зоны плей-офф, которую замыкает «Лос-Анджелес», — 2 очка.

