Названы победители кинопремии Critics Choice Awards 2026
- 5.01.2026, 23:31
Лучшим фильмом была признана «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.
31-я церемония вручения наград «Выбор критиков» (Critics Choice Awards) состоялась 4 января в Санта-Монике, Калифорния. Ведущими трансляции стали Келти Найт и Эрин Лим Роудс.
Среди кинофильмов больше всего номинаций было у фильма ужасов Райана Куглера «Грешники» (17) и у экшен-триллера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (14).
Что касается категорий в области телевидения, список номинантов возглавили сериалы Netflix «Переходный возраст» и «Никто этого не хочет»: у первого было шесть номинаций, а у второго — пять.
Среди фильмов лидерами по количеству побед стали «Грешники» и «Франкенштейн» (по четыре у каждого), а среди сериалов выделились «Переходный возраст» (четыре), «Больница Питт» и «Киностудия» (по три).
Победители Critics Choice Awards 2026-го года
Лучший фильм — «Битва за битвой»
Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
Лучший актер — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
Лучшая актриса — Джесси Бакли, «Гамнет»
Лучший актер второго плана — Джейкоб Элорди, «Франкенштейн»
Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган, «Орудия»
Лучший молодой актер/актриса — Майлз Кэйтон, «Грешники»
Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»
Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
Лучший актерский состав — «Грешники»
Лучшая комедия — «Голый пистолет»
Лучший фильм на иностранном языке — «Секретный агент»
Лучший драматический сериал — «Больница Питт»
Лучший комедийный сериал — «Киностудия»
Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»
Лучший актер драматического сериала — Ноа Уайли, «Больница Питт»
Лучшая актриса драматического сериала — Реа Сихорн, «Одна из многих»
Лучший актер комедийного сериала — Сет Роген, «Киностудия»
Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актер мини-сериала — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
Лучшая актриса мини-сериала — Сара Снук, «Во всем виновата она»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трамелл Тиллман, «Разделение»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Айк Баринхольц, «Киностудия»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин ЛаНаса, «Больница Питт»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Джанель Джеймс, «Начальная школа "Эбботт"»
Лучший сериал на иностранном языке — «Игра в кальмара» (Netflix)