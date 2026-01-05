Названы победители кинопремии Critics Choice Awards 2026 5.01.2026, 23:31

Лучшим фильмом была признана «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.

31-я церемония вручения наград «Выбор критиков» (Critics Choice Awards) состоялась 4 января в Санта-Монике, Калифорния. Ведущими трансляции стали Келти Найт и Эрин Лим Роудс.

Среди кинофильмов больше всего номинаций было у фильма ужасов Райана Куглера «Грешники» (17) и у экшен-триллера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (14).

Что касается категорий в области телевидения, список номинантов возглавили сериалы Netflix «Переходный возраст» и «Никто этого не хочет»: у первого было шесть номинаций, а у второго — пять.

Среди фильмов лидерами по количеству побед стали «Грешники» и «Франкенштейн» (по четыре у каждого), а среди сериалов выделились «Переходный возраст» (четыре), «Больница Питт» и «Киностудия» (по три).

Лучшим фильмом была признана «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.

Победители Critics Choice Awards 2026-го года

Лучший фильм — «Битва за битвой»

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

Лучший актер — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»

Лучшая актриса — Джесси Бакли, «Гамнет»

Лучший актер второго плана — Джейкоб Элорди, «Франкенштейн»

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган, «Орудия»

Лучший молодой актер/актриса — Майлз Кэйтон, «Грешники»

Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»

Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»

Лучший актерский состав — «Грешники»

Лучшая комедия — «Голый пистолет»

Лучший фильм на иностранном языке — «Секретный агент»

Лучший драматический сериал — «Больница Питт»

Лучший комедийный сериал — «Киностудия»

Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»

Лучший актер драматического сериала — Ноа Уайли, «Больница Питт»

Лучшая актриса драматического сериала — Реа Сихорн, «Одна из многих»

Лучший актер комедийного сериала — Сет Роген, «Киностудия»

Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший актер мини-сериала — Стивен Грэм, «Переходный возраст»

Лучшая актриса мини-сериала — Сара Снук, «Во всем виновата она»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трамелл Тиллман, «Разделение»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Айк Баринхольц, «Киностудия»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин ЛаНаса, «Больница Питт»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Джанель Джеймс, «Начальная школа "Эбботт"»

Лучший сериал на иностранном языке — «Игра в кальмара» (Netflix)

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com