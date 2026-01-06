Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов

Неудач становится все больше.

Неспособность победить Украину, на которую в России изначально вообще не было принято смотреть всерьёз, сильно уронила самооценку российского «патриотического» сообщества. Тяжелейшая кровавая война, продолжительность которой уже достигла продолжительности Великой Отечественной и которой по-прежнему не видно конца и края, истощила запас державного пафоса и самомнения в среде основных масс россиян. Прежний бравурный настрой сейчас демонстрируют только пропагандисты, получающие за это зарплату.

Блестящий успех американцев, показавших на примере Венесуэлы, как на самом деле должна выглядеть «специальная военная операция», ещё больше деморализует жителей России – и простой народ, и элиты. Слишком уж разительным оказался контраст между высочайшей эффективностью военных и спецслужб США и поразительной неэффективностью их российских коллег. Тут ведь даже непонятно, можно ли их вообще называть «коллегами» – они словно бы выступают в разных весовых категориях. Тем более, что американский успех в Каракасе наложился на свежие и очень болезненные проколы Москвы, бодро отрапортовавшей о взятии оказавшегося невзятым Купянска и ликвидации благополучно оставшегося в живых командира РДК Капустина. А если добавить сюда жалобы Кремля на то, что украинцы смеют обстреливать резиденцию Путина – дескать, какая наглость! Во время войны бить по центрам принятия решений?!

Мощный удар нанесен и по личному имиджу Путина. Главная причина та же: подчинённые Трампа оказались на порядок эффективнее представителей системы, долгие годы выстраивавшейся его российским коллегой.

Кроме того, Мадуро был важнейшим союзником Москвы и то, каким образом с ним обошёлся Трамп, демонстрирует как явное отсутствие пиетета к интересам последней, так и её неспособность хоть что-то противопоставить Вашингтону. Год назад Россия потеряла Асада, потом американцы на пару с Израилем разнесли иранских аятолл, а теперь – Мадуро. Неудач становится всё больше.

