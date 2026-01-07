В Грузии прошло рождественское шествие «Алило»1
- 7.01.2026, 22:29
Это древняя традиция с полуторатысячелетней историей, возрожденная в 2000 году.
Традиционное рождественское шествие «Алило» прошло в Тбилиси.
Люди прошли по центральным улицам грузинской столицы, исполняя церковные песнопения и рождественские гимны. Горожане передавали участникам шествия пожертвования, которые впоследствии будут направлены нуждающимся, детям-сиротам и домам престарелых.
В «Алило» участвовали священнослужители и прихожане Грузинской православной церкви, а также жители и гости Тбилиси. Многие были одеты в национальные костюмы, а также наряды, изображающие библейских персонажей (ангелы, волхвы и пастухи), и несли кресты, иконы и рождественскую символику.
«Алило» — традиционное шествие, которое ежегодно проводится 7 января в городах Грузии в честь Рождества Христова. Это древняя традиция с полуторатысячелетней историей, возрожденная в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II после запрета в советское время. Шествие «Алило» символизирует радостное известие о рождении Спасителя и подчеркивает дух благотворительности и единения, присущий этому празднику.