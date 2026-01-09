закрыть
Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене

  • 9.01.2026, 9:26
Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Соперницей белоруски станет чешская теннисистка Каролина Мухова.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно пробилась в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене.

В четвертьфинальном матче первая ракетка мира в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз — 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 29 минут. За это время Соболенко выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. У Киз — четыре подачи навылет, но сразу восемь двойных ошибок, что стало одним из ключевых факторов поражения.

Соперницей белоруски по полуфиналу станет чешская теннисистка Каролина Мухова, которая ранее в драматичном матче переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:2, 2:6, 6:4. Встреча длилась 2 часа 4 минуты, а Мухова прервала беспроигрышную серию Рыбакиной из 13 матчей.

Отметим, что именно Арина Соболенко и Каролина Мухова стали первыми полуфиналистками турнира WTA-500 в Брисбене.

