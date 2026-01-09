Власти хотят упростить получение гражданства Беларуси

Власти хотят упростить получение гражданства Беларуси9
- 9.01.2026, 14:12
Паспорт можно будет «купить»?
В Беларуси готовят изменения в закон о гражданстве. О предлагаемых нововведениях сообщили в Telegram-канале «палатки».
Законодатели предлагают ввести норму, которая позволит получать белорусское гражданство на льготных условиях. Воспользоваться этой возможностью смогут иностранные инвесторы.
При этом, как отмечается в сообщении, планируется предусмотреть механизмы, направленные на минимизацию рисков возможных злоупотреблений.
Условия осуществления инвестиций, дающих право на получение гражданства, будут закреплены в Положении о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь.
Ожидается, что изменения будут способствовать улучшению инвестиционного климата и поддержке белорусской экономики за счёт привлечения внешних вложений.
В целом эксперты поддержали законопроект, однако указали на необходимость дополнительной проработки его обоснования, а также механизмов практической реализации.