Власти хотят упростить получение гражданства Беларуси 9 9.01.2026, 14:12

1,830

Паспорт можно будет «купить»?

В Беларуси готовят изменения в закон о гражданстве. О предлагаемых нововведениях сообщили в Telegram-канале «палатки».

Законодатели предлагают ввести норму, которая позволит получать белорусское гражданство на льготных условиях. Воспользоваться этой возможностью смогут иностранные инвесторы.

При этом, как отмечается в сообщении, планируется предусмотреть механизмы, направленные на минимизацию рисков возможных злоупотреблений.

Условия осуществления инвестиций, дающих право на получение гражданства, будут закреплены в Положении о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь.

Ожидается, что изменения будут способствовать улучшению инвестиционного климата и поддержке белорусской экономики за счёт привлечения внешних вложений.

В целом эксперты поддержали законопроект, однако указали на необходимость дополнительной проработки его обоснования, а также механизмов практической реализации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com