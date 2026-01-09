закрыть
Представительница Украины на детском Евровидении попала под российскую атаку

  • 9.01.2026, 15:46
  • 4,444
Представительница Украины на детском Евровидении попала под российскую атаку
София Нерсесян

Шокирующие кадры.

Юная исполнительница София Нерсесян, которая представляла Украину на песенном конкурсе Детское Евровидение 2025, оказалась в эпицентре российского обстрела Киева в ночь на 9 января. В результате вражеского прилета был очень сильно поврежден дом артистки и ее семьи, пишет OBOZ.UA.

Ужасную информацию певица сообщила в своих Instagram-stories. Она показала жуткие последствия террористической деятельности России и злобно обратилась к стране-агрессору.

«Ненавижу вас, Россия. Самая страшная ночь в моей жизни», – написала исполнительница.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что жилье Софии Нерсесян подверглось серьезным разрушениям. В доме уничтожены перекрытия, выбиты двери и окна, изуродована мебель, а весь пол устлан осколками стекла.

По информации, которая появилась в Telegram-канале «Еврофаны», ни София Нерсесян, ни ее родные не пострадали. Они вовремя успели спрятаться в укрытие, что сохранило их жизни.

Позже представительница Украины на Детском Евровидении 2025 обнародовала ролик, где предстала на фоне разрушенного дома. Она призвала украинцев не игнорировать воздушные тревоги, ведь в наше опасное время это может спасти жизнь.

Кроме того, София Нерсесян оставила послание миру, которое продублировала на английском и соловьином: "Россия лишает украинских детей нормальной жизни".

Напомним, что в ночь с 8 на 9 января страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг применил около 30-35 ракет и сотни «Шахедов», а основными целями атаки были гражданские дома и энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые.

