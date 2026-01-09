Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего
- 9.01.2026, 21:55
- 1,944
Включены трое новых участников.
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в указе президента №39/2026, опубликованном на сайте главы государства.
Документом предусматривается утвердить в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего заместителя министра обороны Украины Сергея Боева, руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Олега Иващенко.
Кроме того, указом, который вступает в силу со дня его опубликования, предусматривается вывести из состава Ставки Сергея Дейнеко - бывшего главу Государственной пограничной службы Украины.