Украина поддержала действия США против российских танкеров 1 9.01.2026, 22:13

Это показательный шаг против обхода санкций.

Украина приветствует «последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров», включая сегодняшний захват танкера Olina в Карибском море. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Это судно попало под санкции как часть «теневого флота» России. Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям», — заявил Сибига.

Напомним, 9 января США захватили очередной российский нефтяной танкер Olina в Карибском море.

Это уже пятый случай за последние недели, когда американские власти перехватывают суда в рамках усилий по контролю экспорта венесуэльской нефти, сообщил источник.

