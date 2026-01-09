закрыть
В Минске будут гнать по трубам кипяток

4
  • 9.01.2026, 22:29
  • 3,108
В Минске будут гнать по трубам кипяток

Теплосети работают в усиленном режиме, чтобы удержать тепло в домах.

Ответом на разгул урагана Улли в Беларуси стала не только расчистка снега всей страной, но и переход всех служб на усиленный режим работы. В ожидании грядущего похолодания энергетики обещают подогреть горячую воду до 90—100°C. «„Минские тепловые сети“ переводят систему теплоснабжения на усиленный режим работы», — говорится в телеграм-канале «Минэнерго».

Уточняется, что повышение температуры теплоносителя до 90—100°C относится к магистральным тепловым сетям. Не стоит переживать, что из крана в квартире потечет кипяток. Градус воды, уже дошедшей до дома, будет ниже. Температура регулируется автоматикой тепловых пунктов или персоналом жилищно-эксплуатационных управлений.

Обычно температура горячей воды — 50—70°C. Но сейчас она станет значительно теплее для «поддержания комфортного температурного режима в столичных домах», уточняют специалисты. Батареи также станут горячее, чтобы в жилье было +18...+22°C — согласно стандартам.

