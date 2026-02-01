Военнообязанных белорусов призывают из запаса в войска

Военнообязанных белорусов призывают из запаса в войска24
- 1.02.2026, 2:16
Что происходит?
В рамках проверки боеготовности Вооруженных на пункт приема личного состава продолжают прибывать военнослужащие запаса, сообщает Минобороны. С ранее прибывшими военнообязанными уже начались занятия по предметам боевой подготовки.
Уточняется, что программа сборов включает:
тактическую,
огневую,
медицинскую подготовки.
По словам заместителя командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе Сергея Суховило, людей принимают, распределяют по подразделениям, выдают ордера и проводят экипировку:
− Занятия с личным составом начались сразу, в том числе на местности, с учетом текущих погодных условий. Личный состав экипирован всем необходимым, исходя из специфики температурного режима, чтобы было удобно и комфортно проводить все виды занятий. Сегодня, например, проходят занятия по тактической медицине и огневой подготовке. Люди показывают высокие навыки владения оружием, можно отметить, что они не утратили их за время гражданской жизни.