9 мая 2026, суббота, 2:47
Военнообязанных белорусов призывают из запаса в войска

24
  1.02.2026, 2:16
  • 26,662
Что происходит?

В рамках проверки боеготовности Вооруженных на пункт приема личного состава продолжают прибывать военнослужащие запаса, сообщает Минобороны. С ранее прибывшими военнообязанными уже начались занятия по предметам боевой подготовки.

Уточняется, что программа сборов включает:

тактическую,

огневую,

медицинскую подготовки.

По словам заместителя командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе Сергея Суховило, людей принимают, распределяют по подразделениям, выдают ордера и проводят экипировку:

− Занятия с личным составом начались сразу, в том числе на местности, с учетом текущих погодных условий. Личный состав экипирован всем необходимым, исходя из специфики температурного режима, чтобы было удобно и комфортно проводить все виды занятий. Сегодня, например, проходят занятия по тактической медицине и огневой подготовке. Люди показывают высокие навыки владения оружием, можно отметить, что они не утратили их за время гражданской жизни.

