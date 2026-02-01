Военнообязанных белорусов призывают из запаса в войска 24 1.02.2026, 2:16

26,662

Что происходит?

В рамках проверки боеготовности Вооруженных на пункт приема личного состава продолжают прибывать военнослужащие запаса, сообщает Минобороны. С ранее прибывшими военнообязанными уже начались занятия по предметам боевой подготовки.

Уточняется, что программа сборов включает:

тактическую,

огневую,

медицинскую подготовки.

По словам заместителя командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе Сергея Суховило, людей принимают, распределяют по подразделениям, выдают ордера и проводят экипировку:

− Занятия с личным составом начались сразу, в том числе на местности, с учетом текущих погодных условий. Личный состав экипирован всем необходимым, исходя из специфики температурного режима, чтобы было удобно и комфортно проводить все виды занятий. Сегодня, например, проходят занятия по тактической медицине и огневой подготовке. Люди показывают высокие навыки владения оружием, можно отметить, что они не утратили их за время гражданской жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com