Названы лучшие автомобили для покупки в 2026 году
- 1.02.2026, 11:39
Эксперты назвали лучшие новые автомобили для покупки в 2026 году. Надежнее этих 10 машин по результатам исследования найти не удалось. Все модели в списке – известные и недорогие.
Результатами поделились в Motor1 на основе информации от специалистов iSeeCars. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин.
Новые модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль. Вдобавок эти недорогие надежные машины являются лидерами с точки зрения доступности содержания. Еще один очевидный плюс для любого бережливого покупателя.
Самые надежные новые автомобили в 2026 году:
Honda Civic;
Toyota Corolla;
Mazda 3 хэтчбек;
Volkswagen Jetta;
Honda Accord;
Subaru Impreza;
Mitsubishi Outlander Sport;
Hyundai Elantra;
Mazda 3 седан;
Honda CR-V.