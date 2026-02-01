Названы лучшие автомобили для покупки в 2026 году 7 1.02.2026, 11:39

10,718

Надежнее этих 10 машин по результатам исследования найти не удалось.

Эксперты назвали лучшие новые автомобили для покупки в 2026 году. Надежнее этих 10 машин по результатам исследования найти не удалось. Все модели в списке – известные и недорогие.

Результатами поделились в Motor1 на основе информации от специалистов iSeeCars. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин.

Новые модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль. Вдобавок эти недорогие надежные машины являются лидерами с точки зрения доступности содержания. Еще один очевидный плюс для любого бережливого покупателя.

Самые надежные новые автомобили в 2026 году:

Honda Civic;

Toyota Corolla;

Mazda 3 хэтчбек;

Volkswagen Jetta;

Honda Accord;

Subaru Impreza;

Mitsubishi Outlander Sport;

Hyundai Elantra;

Mazda 3 седан;

Honda CR-V.

