Названа простая привычка, которая «стирает» годы и спасает сердце

Названа простая привычка, которая «стирает» годы и спасает сердце9
- 10.02.2026, 13:22
Займет всего 5 минут в день.
Известная коуч по вопросам здоровья, консультирующая топ-менеджеров и спортсменов Ванесса Стурман разрушила популярный миф о том, что здоровый образ жизни - это сложно и дорого. Она поделилась простым лайфхаком, который ничего не стоит, но имеет колоссальное влияние на организм.
Главный совет Ванессы прост: добавьте к своему привычному распорядку дня всего 5 минут ходьбы.
Это звучит слишком просто, чтобы быть правдой, но наука на ее стороне. Коуч ссылается на исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Ученые подсчитали, что всего пять дополнительных минут умеренной или энергичной активности ежедневно могут:
Снизить риск преждевременной смерти на 6-10%.
Улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
Уменьшить воспалительные процессы в организме.
Улучшить кровообращение и ментальное состояние.
«Люди думают, что 5 минут ничего не изменят. Но именно накопительный эффект творит чудеса. Это лучше, чем обещать себе начать «новую жизнь» с понедельника и бросить через неделю», - объясняет Стурман.
Как это внедрить без усилий?
Вам не нужна специальная форма или абонемент. Ванесса советует «привязать» эту привычку к уже существующей рутине.
Перед кофе
Если вы пьете кофе в 11:00, сделайте короткую энергичную прогулку перед этим.
Во время разговора
Ходите по комнате или улице, пока разговариваете по телефону.
Парковка
Оставьте машину чуть дальше от входа в офис или магазин.
Кроме ходьбы, эксперт советует добавить еще две простые вещи, которые помогут контролировать вес и уровень энергии, не чувствуя голода:
Один дополнительный фрукт или овощ в день.
Горсть орехов или семян.
Эти продукты дают длительное ощущение сытости, что автоматически уменьшает тягу к вредным снекам.