Названа простая привычка, которая «стирает» годы и спасает сердце 9 10.02.2026, 13:22

Займет всего 5 минут в день.

Известная коуч по вопросам здоровья, консультирующая топ-менеджеров и спортсменов Ванесса Стурман разрушила популярный миф о том, что здоровый образ жизни - это сложно и дорого. Она поделилась простым лайфхаком, который ничего не стоит, но имеет колоссальное влияние на организм.

Главный совет Ванессы прост: добавьте к своему привычному распорядку дня всего 5 минут ходьбы.

Это звучит слишком просто, чтобы быть правдой, но наука на ее стороне. Коуч ссылается на исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Ученые подсчитали, что всего пять дополнительных минут умеренной или энергичной активности ежедневно могут:

Снизить риск преждевременной смерти на 6-10%.

Улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Уменьшить воспалительные процессы в организме.

Улучшить кровообращение и ментальное состояние.

«Люди думают, что 5 минут ничего не изменят. Но именно накопительный эффект творит чудеса. Это лучше, чем обещать себе начать «новую жизнь» с понедельника и бросить через неделю», - объясняет Стурман.

Как это внедрить без усилий?

Вам не нужна специальная форма или абонемент. Ванесса советует «привязать» эту привычку к уже существующей рутине.

Перед кофе

Если вы пьете кофе в 11:00, сделайте короткую энергичную прогулку перед этим.

Во время разговора

Ходите по комнате или улице, пока разговариваете по телефону.

Парковка

Оставьте машину чуть дальше от входа в офис или магазин.

Кроме ходьбы, эксперт советует добавить еще две простые вещи, которые помогут контролировать вес и уровень энергии, не чувствуя голода:

Один дополнительный фрукт или овощ в день.

Горсть орехов или семян.

Эти продукты дают длительное ощущение сытости, что автоматически уменьшает тягу к вредным снекам.

