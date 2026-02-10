В минском аэропорту ищут опасный вирус из Индии 8 10.02.2026, 13:52

Введена двойная проверка.

Все пассажиры, прилетающие в Минск, проходят двойную проверку температуры. При подозрении на вирус Нипах их ждет врачебный осмотр и изоляция, сообщает СТВ.

При помощи двух видов тепловизоров специалисты определяют температуру каждого, кто прибывает в Беларусь.

«Зеленый цвет, если все в порядке, а если идет повышение температуры, то красным цветом», – рассказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.

При температуре 37,5 и выше человека отводят в медпункт для осмотра, а при подозрении на опасные вирусы помещают в изолятор до постановки диагноза. Клинический материал отправляют в лабораторию биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, где есть возможность обнаружить различные экзотические вирусы.

От смертоносного вируса Нипах нет лекарств и вакцин – есть только средства его обнаружения. Вирус может передаваться человеку от людей и свиней. Но природных переносчиков вируса – тропических летучих мышей – в Беларуси нет.

Минздрав Беларуси советует туристам, посещающим Юго-Восточную Азию и Африку:

избегать контакта с больными животными, особенно с летучими мышами;

избегать тесного физического контакта с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний;

тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства;

мыть фрукты и овощи перед употреблением;

избегать употребления воды из непроверенных источников.

