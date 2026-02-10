Минздрав Беларуси запретил очередные БАДы из России 3 10.02.2026, 17:57

5,038

Проверьте свои аптечки.

Министерство здравоохранения Беларуси запретило сразу три биологически активные добавки (БАД), произведенные в России. Запрет касается как импорта, так и хранения и перемещения на территории страны.

В министерстве пояснили, что проверили БАДы на соответствие нормам Беларуси, и оказалось, что все они превысили допустимый уровень потребления в 3,3 раза.

Под запрет попали:

«Витамин Д3 / Vitamin D3» (ООО «Химфармконтракт»),

«Кальций хелат» (ООО «Фарминтегро»),

«Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол)» (АО «РеалКапс»).

В Минздраве напомнили, что неконтролируемый прием БАД может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Что касается витамина Д, то его избыток в организме гораздо серьезнее его дефицита, настаивают белорусские медики.

Превышение нормы этого вещества может привести к гиперкальциемии (повышению уровня кальция в крови), что вызывает тошноту, рвоту, слабость.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com